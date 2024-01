Sennheiser HD598 ljudrymd i musik.

Tja, jag har några frågor om det går att få bättre ljudrymd(soundstage)/djup i ljudet på något sätt vid musiklyssnande.

Lite bakgrund:

Jag har använt Sennheiser lurar i 5XX serien under säkert 20 år och är super nöjd med passform och allt. Men när jag lyssnar på musik (fruns spotify/gamla mp3or) så saknas djupet på något sätt, det känns som att hörlurarna mest levererar ljud i "mitten" av lurarna typ och inte "överallt".

Dock när man tittar på youtube grejer ibland så levererar lurarna exakt som jag vill. Kan också nämnas att jag lyssnar på rätt låg nivå och inte superhögt.

Där jag saknar djup är i följande genrer:

Kpop/Anime och typ Enya liknande grejer.

Min setup är garanterat helt crap därav min fråga vad jag ska utforska som nästa steg.

Brukar ha lurarna rakt inkopplade i mitt gamla MAXIMUS IV GENE-Z(Realtek ALC889).

Har även en FIIO KA5 som jag införskaffade för att kunna koppla in i min ROG phone för att sitta i soffan, hör dock ingen skillnad mellan moderkortet och FIIOn

De lurar som jag har just tillgänliga

HD598 <- Primära

HD599 <- Backups när 598 ger upp

Sennheiser Game One <- På kontoret

Sennheiser Game Zero <- Webmöten

Det jag är ute efter är att omvälvas av ljudet vid hyfsad låg volym. Några tips?