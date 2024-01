DALL-E, hur får man den att behålla en bild man i stort sett är nöjd med men vill göra en liten ändring?

Hallå!

Har precis skaffat betalversionen av ChatGPT och sitter och experimenterar med DALL-E.

Jag inser att det nog behövs väldigt mycket trial and error, men jag förvånas ändå över att jag med en väldigt detaljerad beskrivning lyckas ta fram en bild som är väldigt nära det jag önskar. När jag dock vill göra små ändringar kan det gå helt åt skogen. I detta fall rör det sig om en lätt humoristisk tecknad skräckbild.

Låt oss säga att att det är tre figurer i förgrunden och att bilden är nästintill perfekt. Min prompt för justering kanske då låter något i stil med:

"Very good. Remove baseball hat from the character on the right and make left character hold a bag. Keep everything else exactly the same"

Detta kan resultera i en bild med helt andra färger, perspektiv, antal personer osv.

Finns det några speciella "kommandon" man ska använda för att behålla det man tycker är bra?

Tycker också det är svårt att referera till en bild längre upp i flödet, t.ex. att den för tre bilder sedan inte var bra men bättre än det håll det har tagit. Hur "backar" man?

Hoppas detta är någorlunda begripligt.

Tack