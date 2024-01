Hej

Fick en nas gratis idag med två stycken 3tb diskar i, dock har den inte varit igång på fyra år och är helt outdated.. . Dock hittar jag den genom utforskaren i windows.. och kan logga in via webläsaregränssnittet så har lyckats logga in i nasen och bytt lösenord osv..

Problem 1.

Kan inte logga in via mjukvaran Synology assistant (vet inte varför man vill göra det?).

Problem 2.

Kan inte uppdatera mjukvaran i nasen då den klagar på att "video station" mjukvaran inte är up to date men denna verkar ej vilja uppdateras heller verkar det som. Provat både manuellt med fil från datorn och via automatiken i mjukvaran.

Problem 3.

Verkar som de två diskarna speglar varandra, vilket jag inte har super stor nytta av.. Provat ta bort volymen men det verkar inte gå då de alternativet är gå markerat.