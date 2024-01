Razer Blade 14" (2021) med GeForce RTX 3080 m.m

Hej,

tänkte mest för att kolla om det finns intresse för min sparsamt använda laptop?

Kanonskick & med originalkartongen samt såklart laddare.

Batteritiden har ej förändrats sedan den först såg ljuset heller för den delen. Inga repor, döda pixlar eller annat. Fullt fungerade.

Datorn säljs för att användningsområdet var gaming men datorn har tyvärr aldrig blivit utmanad då den endast har använts för surf och streaming.

OBS Ett regelrätt kvitto finns ej då datorn är en "goodwill" produkt från Razer. Mailbevis finns.

FRÅN RAZER NEDAN:

Processor

AMD Ryzen™ 9 5900HX Processor, 8 Cores / 16 Threads, 3.3 GHz Base, 4.6 GHz Max Boost

Graphics

NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 (8 GB VRAM)

GPU Features

NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU, 8 GB GDDR6 VRAM, NVIDIA CUDA® Cores - 6144, Maximum Graphics Power up to 100 W, Boost Clock up to 1365 MHz, NVIDIA GPU Boost™ 2.0, NVIDIA Optimus™ Technology, NVIDIA Whisper Mode 2.0, NVIDIA Resizable BAR, 2nd Gen Ray Tracing Cores, 3rd Gen Tensor Cores, VR Ready

Display

14-inch QHD (2560 x 1440) 16:9, 165 Hz Refresh Rate, AMD FreeSync™ Premium, IPS-grade, Up to 100% DCI-P3, Individually factory calibrated, Matte screen, thin 4.7 mm bezel, Wide Viewing Angle

Thermal System

Vapor Chamber Cooling

Storage (Installed)

1 TB SSD (M.2 NVMe PCIe 3.0 x4)

Storage (Maximum)

NVME or SATA-III, Single Sided, expandable up to 2 TB SSD (M.2 2280)

Memory

16 GB DDR4-3200 MHz (Fixed Onboard)

Battery

Built-in 61.6 WHr rechargeable lithium-ion polymer battery

Power Adapter

230 W power adapter

Keyboard

Per key RGB Powered by Razer Chroma™ anti-ghosting backlit keyboard

Touchpad

Glass touchpad (Microsoft Precision Touchpad)

Win 11

Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2

Webcam

Windows® Hello built-in IR HD webcam (1 MP / 720P)

Input & Output

Precision glass touchpad

Per key RGB Powered by Razer Chroma™ N-Key rollover keyboard

2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Ports

2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C with Power Delivery and Display Port 1.4 Charging supported with 20 V USB-C chargers with PD 3.0

HDMI 2.1 output

Audio

Built-in stereo speakers

3.5 mm headphone/microphone combo port

Built-in array microphone

THX® Spatial Audio

7.1 Codec support (via HDMI)

Additional Features

Kensington™ Security Slot

Modern Standby

Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Chassis

CNC Aluminum, Anodized Black, backlit green Razer logo

Approximate Dimensions

H: 0.66 in / 16.8 mm

D: 8.66 in / 220 mm

W: 12.59 in / 319.7 mm

Approximate Weight

3.92 lbs / 1.78 kg

In the Box

Razer Blade 14, power adapter & regional power cord, micro-fiber cleaning cloth, Important Product Information Guide"

Kör hårt!

Läs hela annonsen här