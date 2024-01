Skrivet av Klyrre: Köpte en beg elitebook 830 g7 runt jul för att få en smidigare burk än den tidigare probooken (450 g2, fyndades i elskroten, dock utan batteri). Köpte i samma veva en större ssd och installerade win11 (iso från MS, den är för gammal för att ha win11 recovery). Allt fungerar utan problem, MEN...

... Hittar inte drivrutiner/mjukvara till pekplattan vilket betyder att jag kör windows egen drivrutin och då kan jag inte ställa in att scrolla med ett finger på plattans högerkant. Detta ser jag som en nödvändighet! Har inte försökt kontakta HP än men flera googlingar säger att många störs av detta och hittills har jag inte hittat en fix... Slänger ut frågan här innan jag börjar jaga supporten som lär va omöjlig att få tag i och ändå inte a nån lösning...

Skulle det kunna vara Synaptics PointStyk Driver:n du behöver? Finns under All Software Drivers -> Driver-Keyboard,Mouse and Input Devices (hittar den under Windows 10, version 22H2 i länken nedan):

https://support.hp.com/gb-en/drivers/hp-elitebook-830-g7-note...