Hej på er!

Varje trettonhelg LAN:ar ett gammalt kompisgäng. Vi brukar bli runt 15-20 personer. Varje år är det samma strul med uppkopplingen; då och då tappas tillfälligt uppkopplingen ibland till Discord och Steam. På Steam spammas att "X is currently playing...". Att hoppa in i diverse lobbies fungerar slumpmässigt. Det fungerar fint upp till 8-10 användare, men sedan går det utför.

Tidigare år har vi skramlat ihop till en ny värstingrouter, testat andra DNS:er, och till i år byttes ISP till Bahnhof (via stadsnät IP-only), men med samma problem. Lösningen i år blev att Bahnhof släppte en till IP-adress, och vi satte upp två nätverk på varsin router till varsina portar på fiberomvandlaren, och satte ett gäng datorer på det andra nätverket. Det fungerade - men alla spel som går via LAN måste då kopplas om varje gång.

Jag kan inte begripa varför detta händer, 15 personer som spelar borde inte vara ett problem? Särskilt som att det fungerar att köra på "två uppkopplingar" till fiberomvandlaren. Vad är det som kan strula?

Tack på förhand!