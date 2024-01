Identifiera vem och från vilken dator en utskrift gjorts.

(Jag vet ej om tråden ligger i rätt forumdel).

Vi har en multifunktionssystemskrivare på arbetsplatsen - en Sharp MX4060. Sedan en tid tillbaka skrivs det ut massvis med ark som helt och hållet saknar relevans för vår verksamhet. T.ex. 1000 sidor av en digital bok etc. Detta är ej tillåtet och vi önskar identifiera vem eller från vilken dator utskriftsjobbet skickats ifrån. Identifiera viilket dokument dvs filnamnet och eller/antal sidor. Hur går man tillväga? Finns det en historik i skrivaren att tillgå och därigenom få relevant information (datornamn, IP-adress etc). Eller via nätverket? Vi har ca 15-20 datorer på avdelningen det berör. Skriv gärna om ni behöver mer information och vilken.

Och! Finns det en funktion att hindra vissa funktioner t.ex. maxantal utskrifter, endast x antal ark med färg etc med ett lösenord?

Väldigt tacksam för hjälp!