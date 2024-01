Hej,

Jobbar inom olja- och gasindustrin.

Ibland jobbar vi ute i fältet i exempelvis Nordsjön, brittisk sektor.

Det är vanligt att uppdragsgivaren ställer krav på att vi måste ha en så kallad "Employers Liability Insurance" för att få komma ut och arbeta på deras anläggning.

Till exempel kan kravet se ut så här:

"CONTRACTOR shall ensure that the following insurances are obtained and maintained by itself and its SUBCONTRACTORS at its/their own cost and expense for the duration of this SERVICE ORDER with insurers acceptable to COMPANY:

[...]

- Employer's Liability/Workmen's Compensation Insurance or any analogous requirement in any jurisdiction where applicable, including legal expenses cover anywhere in the world, to the minimum applicable statutory level and endorsed so that any CLAIM against COMPANY formulated under the doctrine of "borrowed servant" shall be treated as a CLAIM against the insured;

[...]"

Har försökt lösa detta med TryggHansa och Länsförsäkringar men dom är tämligen oförstående och verkar inte ha någon produkt som klarar det här.

Utländska försäkringsbolag verkar ju erbjuda detta utan några direkta konstigheter, exempelvis:

https://www.axa.co.uk/business-insurance/employers-liability/

https://www.aviva.co.uk/business/insurance/employers-liabilit...

Verkar förekomma speciellt i UK men även i exempelvis Italien till viss del.

Någon som vet hur vi kan skaffa den här typen av försäkring? Eller finns det någon motsvarighet här i Sverige som skulle kunna fungera?