CPU flyttat sig i sockel?

Hello.

Skriver för en kompis som haft strul med sin nya dator, tar det från början.

Han beställde lite delar från Inet under Black Friday

Cpu: AMD Ryzen 7 7800x3d

Mobo: MSI MAG Tomahawk B650 wifi

Ram: Corsair vengance 6000mhz cl30 2x16GB

Psu: MSI MAG A850CL

Kylare: Thermaltake Peerless assassin 120se

Han hade ssd och chassi sedan innan.

Samt beställde ett RX 7800 xt från Amazon.

Jag byggde ihop datorn åt honom, flashade till senaste bios, och installerade windows.

Allting var frid och fröjd i ca 3 veckor med daglig gaming, sedan började han få problem med att starta datorn.

Han var tvungen att dra ur nätkabeln ur nätdelen och sätta tillbaka den igen, och då gick datorn att starta, och fungerade normalt.

Det kvittade hur länge datorn varit igång eller avstängd, det var samma procedur som behövde utföras.

Tills för nån vecka sedan då datorn inte ville starta alls, dvs stendöd när man tryckte på knappen, inga leds på mobo lös.

Han provade med en annan nätdel

ett minne i taget

Plocka ur mobo och köra det ensamt utanför chassit med inbyggda grafiken.

Provade även att flasha om bios via knappen på backpanel och ett usb minne, då lös flash leden men ej som den skulle.

Monterade ihop allt igen, utom GPU och ssd, åkte in med datorn till Inet efter konsultering med dom.

Killen i kassan tog in datorn snabbt i verkstaden för att konstatera felet, vilket fanns kvar.

Så dom fick ta in datorn för närmre genomgång.

Idag fick kompisen att datorn var klar att hämta ut med åtgärd:

"Efter att resetat CPU startar datorn varje gång"

"kört memtest på CPU samt RAM, inga error"

Då vi inte förstod vad dom menade ringde jag in, tydligen menade dom att cpun har monterats av och tillbaka igen. (Reseat)

Och efter detta ska det ha fungerat.

Cpun ska alltså ha flyttat sig i sockeln så att den tappat kontakt med pinsen, vilket låter otroligt??

Jag menade på att det borde vara produktions fel på moderkort eller cpu, om de kan flytta sig så pass mycket, särskilt i en dator som står still på ett skrivbord.

Inet talar då emot sig själv lite och hävdar att teknikern känt på "spelet" som påstås normalt, och dom vill ej byta ut några delar.

Frågan är om man ska nöja sig med det svaret och betala felsökningen och se glad ut?

Polaren är sjukt nojig då han har mycket otur, samt 14mil tur/retur närmsta väg.

Jag bad dom förtydliga att dom haft cpu avmonterad så att vi har bevis på det i framtiden.

Och hur kör man memtest på cpun?

/Robin