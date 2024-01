Tips/synpunkter på kvittosystem i Google Kalkylark

Hej!

Jag har varit med och organiserat en loppis med barnprylar. Systemet just nu är väldigt analogt, men vi skulle vilja effektivisera det m.h.a. t.ex. Google Kalkylark. Har suttit lite med excel/google kalkylark, men skulle inte säga att jag är jättevan.

Det nuvarande systemet är att de som vill sälja kommer in med alla sina saker märkta med sitt ID (t.ex. ABC123, DEF234, etc. (unika koder)) och det pris de vill sätta. Märkningen är oftast med frystejp (i vissa fall andra klisterlappar).

I kassan plockas sedan tejpbitarna av och sätts på papper och avskiljs från tidigare köp/kvitton med ett streck. När loppisen är över samlas alla tejpbitar med samma ID och summan för varje säljare räknas ut.

Märkningen kommer vara densamma, men kassa-delen och ihopräknandet borde kunna gå smidigare. Jag har gjort ett eget test där jag satt säljarnas ID på en axel och varje kvitto på den andra. Jag har villkorsbaserad ändring av bakgrundsfärg bara för att tydliggöra när nästa kvitto börjar. En flik per kassa för att inte råka sabba när någon annan skriver. Ihopräkningen tänker jag får ske på en egen backend-flik.

En egen synpunkt jag har är att det nog är betydligt fler säljar-ID än i mitt test. Kan bli drygt att sidoscrolla när man skriver in alla summor, men jag har just nu inga bättre tankar.

Bifogar bildlänk till mitt test.

Har någon tips/synpunkter på hur detta skulle kunna göras bättre/smidigare?

T.ex. något sätt att dynamiskt räkna antalet rader mellan varje kvitto för att kunna beräkna kvittots totalsumma? Om ni inte har något bättre idé för själva strukturen som skulle göra detta onödigt.