Vilken hub/docka ska jag ha? - 2 äldre skärmar macbook m2 pro

Hej!

Söker efter en hub/docka till min Macbook M2 pro och mina två skärmar, och det verkar finnas en hel uppsjö av dockor/hubbar så behöver er hjälp

Mina skärmar är äldre så de har bara HDMI/USB C (och DVI?) ut

Det jag vill kunna göra är att koppla skärmarna i dockan och ha den under bordet så att jag bara behöver få upp en sladd jag kan koppla in i mac:en för att få till båda skärmarna + laddning av mac:en. Dockan får gärna ha möjlighet att koppla in några vanliga USB sladdar också (normal storlek)

Den ska också funka om jag skulle uppgradera en eller båda skärmarna (så jag inte behöver köpa en ny docka då)

Tack på förhand för tips!

Den här har jag sett lite när jag googlat:

https://www.amazon.com/Displaylink-Minisopuru-Universal-Displ...

Är den ett bra val?

