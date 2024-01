Mitt namn är Edin och jag är ny på Redaktionen™

Hej forumet!

Du läste rätt, nu har vi TVÅ Edins på SweClockers.

Mitt namn är Edin Jusovic. Jag är 23 år gammal och är nyexad journalist från Södertörns högskola. Nu i veckan har jag tillträtt som nyhetsreporter här på SweClockers, vilket jag länge sett fram emot!

Men vem är jag?

Jag har i hela mitt liv varit en geek, jag har alltid älskat film, serier, animationer, gaming och teknik i allmänhet. Bland mina bästa barndomsminnen är när jag fick min första egna spelkonsol - en Xbox 360 - och när jag blev introducerad till Warhammer 40k. I övrigt har jag ett brinnande intresse för samhället i stort, främst finansmarknaden. Älskar dessutom musik, klättring och fotboll.

Under den korta journalistkarriären jag hittills haft har jag skrivit för branschtidningarna Dagens Opinion och Dagens Samhälle, men även den studentdrivna lokaltidningen Lundagård. SweClockers är mitt första uppdrag på heltid. Innan jag blev journalist jobbade jag företagsekonomiskt, med allt från marknadsföring till bokföring.

Vad vill jag bidra med?

Min högsta prioritering just nu är att komma in i alla rutiner och system på redaktionen, till vilket jag får god hjälp av den gode André att uppnå. Men samtidigt ska jag även rapportera så många nyheter som möjligt från teknikens värld. Jag hoppas att jag kan bidra med fler lokala och samhällsorienterade vinklar till rapporteringen och där uppskattar jag all hjälp jag kan få från er medlemmar! Jag är tacksam för alla tips jag kan få på vägen om olika utvecklingar och händelser. Tveka inte på att kontakta mig om du hittat något som du vill se på första sidan!

Vi hörs och ses vänner.

//Edin