Skrivet av Sepziz: Till hans födelsedag skall han få två nya skärmar som skall ha rätt hög bildupplösning enligt farsan - jeg vet tyvärr inte vilka det är. Jag är heller inte klok nog till att förstå hur bildupplösning och grafikkort har att göra med FPS. Gå till inlägget

Enkelt uttryckt, ju högre upplösning desto fler pixlar i en bild - ju fler pixlar desto kraftigare grafikkort för att kunna uppdatera bilderna ofta.

FPS - frames per second, dvs hur ofta bilderna uppdateras per sekund.

Edit: Hur mycket är du beredd att skjuta till, vad är max budget?