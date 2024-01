Skulle en dator med dessa förväntningar funka i min budget?

Så har varit sugen i cirka ett år nu på att bygga en egen dator, den jag har är inte kass alls men med det jag önskar från den klarar den ytterst lite, har frågat om det går att uppgradera den men komponenterna är såpass gamla att jag är snart tvungen att köpa en ny.

Nog om det. Jag är extremt ignorant vad gäller datorbygge och komponenter jag bör leta efter, jag vet inte riktigt vad som gör vad eller varför vissa delar helst köps från det ena märket eller det andra så all upplysning kring detta uppskattar jag!

Allt jag letar efter med en budget på 10000-18000kr:

- Vill kunna streama i 60fps, 1080p, då också att den ska hantera flera program samtidigt

- köra mindre krävande program vad gäller ^ men också möjligtvis redigering

- Kunna hantera ritprogram som CSP, paint tool sai, Krita + wacom intuos ritplatta

- Kunna hantera spel timmar i sträck

- Spel jag oftast spelar är inte (vad jag vet) extremt tunga, jag spelar Genshin, Valheim, GW2, BG2, sisådär ofta OW2, Raft, Stardew Valley, diverse indiespel (spelar mig inte jättestor roll just för tillfället heller om de ser extremt detaljerade ut, men om det går att ha i bättre grafikinställningar utan att datorn mår dåligt i längden skulle det vara jättebra)

- Gärna mycket med utrymme då jag ritar och sparar det på hårddisken (har även en extern om det krisar)

- Om budgeten tillåter vill jag gärna köpa en ny skärm, annars är detta absolut inte en prioritering just nu

- Jag vill så gärna kunna utnyttja funktionerna och vill inte spendera mer än jag behöver och lämna bra funktioner oanvända pga min ignorans/inaktivitet

- Min idé till chassit är en NZXT H9 flow i vitt, komponenterna inuti behöver absolut inte vara vita, helst också så lite RGB som möjligt

- Vill så gärna att saker håller, behöver inte the bästa eller nyaste, men helst saker som är så bra som det går för en vettig peng, har ändå bara min gamla dator att jämföra med

Om jag ska beskriva något mer så gör jag det mer än gärna, men ville kasta ut mig detta eftersom jag inte alls vet vart jag ska börja.

Tack för svar!!