Hjälp med fan curves

Hej.

postade samma inlägg i support katogorin utan några svar, så postar här istället.

Som rubriken säger så skulle jag behöva ha hjälp med att få till bra fan curves till min cpu-kylare och chassi fläktar för en tyst med bra kyld dator.

Jag har denna dator

gällande CPUn så har jag PBO med enha 80-3, temp gränsen är 80 grader och som jag har förstått så är "-3" att den är undervoltat med -30... funderar på om jag kan sätta gränsen på 85 grader i stället om jag får till bra fan curves,

temp värden idle i bios är 36 ungefär och i windows. 42-44 grader. om jag har spelat ett tag så kan idle ligga runt 48-50. spel 60-75 grader, beroende hur CPU krävande spelen är.

Jag har även undervoltat med GPU lite. Så att den har samma prestanda men dra mindre volt. temp i spel bruka ligga någonstans mellan 58-62 grader.

Jag har 5st chassi fläktar 3st inluft och 2st utluft. placering 3st fram, en bak och en på baktop.

som jag har nu gällande fan curves, så är det konstakt 60% ungefär på CPUn fläktarna. CPU fläktarna är inkopplande som CPU-fan och CPU-opt. för att jag ska kunna styra fläktarna var för sig. med båda fläktarna har som sagt konstakt 60% till ungefär 82 grader då ramparna dom upp till 100%. jag har så för att jag tyckte att upp och ner rampning var väldigt störande. Men funderar på om jag kan ha en annan sots fan curve som är bättre gällande tyst och kylande.

gällande chassi fläktarna har jag konstant 1000rpm på mina 3 främre och 1100rpm konstant på mina 2 backre, som sagt för att inte ha för mycket upp och ner rampning, då det är väldigt störande. Funderar dock på om jag kan ha någon bättre fan curves där också.

jag har en ICUe-kontroller till mina chassi fläktar, så styr all chassi via corsair kontrollprogram ICUE.

jag styr cpu fläktarna i bios med har även gigabytes control center program där jag kan ställa in fan-curves i windows.

Tar gärna förslag på vad man ska tänka på och kanske några konkreta förslag.