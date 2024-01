Gamla kort: AMD R9 290 4G och GTX 650 1G

Har två gamla grafikkort som ligger på hyllan.

Det första är ett AMD R9 290 4G, ursprungligen referenskylare med bytt till Arctic plus extra småkylare monterade på minnen VRM etc. Senast använt under 2021. Referenskylaren kan ingå om det önskas. För transport kommer kylaren(na) att plockas av och packas separat från själva grafikkortet.

500kr inkl frakt

Det andra är ett EVGA GTC650 1G. Utmonterat från skrotad vardagrums-PC, fungerade när det togs ut 2022.

200kr inkl frakt.

