Quiz: Vad kan du om datorhistoria?

Skrivet av Findecanor: Xerox Alto: Eh. Det introducerade både Ethernet och Mus. Vilket som är viktigast är en subjektiv fråga.

Att en dator har nätverksuppkoppling brukar ibland vara viktigare för folk än att pekdonet just är en mus, och inte t.ex. en trackball, trackpoint, penna, eller touchskärm. Gå till inlägget

Ethernet ut till datorer bredvid skrivbordet kom några år efter att musen var etablerad. Främst beroende på att den centimetertjocka kabeln (https://en.wikipedia.org/wiki/10BASE5) var böjlig som en åsnehals. Varken ICL Perq, Apollo eller IBM använde ethernet initialt.

ICL Perq hade inte något nätverk över huvud taget. Jag hade turen att se dem på en mässa innan de försvann från marknaden.

Apollo hade sin egen 12MHz token ring med smidiga kablar som anslöts med BNC-kontakter direkt in i datorerna.

IBM hade sin egen 4MHz token ring som anslöts via en något tjockare adapterkabel med fyrkantiga kontakter. https://en.wikipedia.org/wiki/Token_Ring

Sun kom 1982 och använde ethernet. Bl.a. så myntade de 1984 utrycket "The Network is the Computer" i stark konkurrens med Apollo.