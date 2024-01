Hjälp med upphängning av router.

Skrivet av PrOxY_1337: B går till vardagsrummet och C går till kontoret. Gå till inlägget

OK, behöver du trådat nät i båda rummen? Annars kan du ju bara ställa din router i ena rummet och bara direktkoppla istället för att ha någon utrustning i skåpet.

Generellt brukar det fungera ganska dåligt att ställa en router i ett metallskåp i hallen, ofta är placeringen inte optimal och metallskåpet gör ju inte saken bättre direkt.

Tråkigt att de som dragit nät hos dig inte valt att ha dubbla uttag per rum. Standardlösningen är att man kopplar inkommande internet till ett uttag som går vidare in i WAN-porten på en centralt placerad router, sedan kopplar man LAN-porten till det andra uttaget i samma rum, som går tillbaka till mediaskåpet, där man sätter in en switch som sprider trådat nät till övriga rum. Men det går ju inte riktigt att göra på det sättet hos dig. (Om du inte kör med VLAN, och då blir det direkt överkurs, inget jag skulle rekommendera att du kör hemma om du inte redan är insatt.)

Det bästa du kan göra, om du vill ha trådat nät både i kontoret och vardagsrummet, är därför att sätta upp routern i hallen, och sedan en liten switch i mediaskåpet så det blir typ så här:

UTTAG I HALLEN MEDIASKÅP [INK] [A] [A] [B] [C] | | | | | [WAN] [LAN] [1] [2] [3] WIFI-ROUTER I HALLEN SWITCH I SKÅPET

På det sättet slipper du ha routern i skåpet med den sämre täckningen som resultat, och du kan fortfarande få trådat nät både till kontoret och vardagsrummet.

Du kan slippa en switch genom att koppla en sladd direkt från A till B eller A till C i mediaskåpet, men då får du välja vilket av dina uttag som ska funka.

Lämplig switch för mediaskåpet är en Netgear Prosafe GS105. De där bara går och går och går och går... fläktlösa, tillförlitliga, kompakta, samt helt oprogrammerbara = inget som kan hackas. Dessutom har de monteringshål för väggmontering om du kan sätta in ett par skruvar den ska hänga på, eller så använder du häftkuddar bara. Eller kanske magnet.