Avatar: Frontiers of Pandora

Har en spelkod från AMD som kom med när jag köpte RX 7800 XT.

Instruktioner för att lösa in:

För att lösa in din AMD-promokod, följ stegen nedan:

LÖS IN DIN KOD PÅ AMDRewards.com

- 1: Gå till www.amdrewards.com

- 2: Skapa ett konto och logga in

- 3: Ange din kupongkod. Följ sedan steg för steg-processen för att lösa in dina belöningar.

- 4: Kontrollera sidan MY REWARDS för att visa eller aktivera dina spelnycklar.

Om du upplever problem med inlösning, skicka gärna en supportbegäran på www.amdrewards.com/support för hjälp.

Observera: Spel kan inte aktiveras före spelets utgivningsdatum, vilket bestäms av spelutgivaren.

Inlösning är öppen fram till den 27/01-2024.

