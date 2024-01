Ojämna temps

Hej

Jag byggde en custom loop för ett tag sedan och har nyligen sett en del konstiga värden.

Loopen består av EK distroplate m D5 pump i fronten, 2st 25mm x 360 radiatorer, gpu vattenblock och ett cpu/vrm ek vattenblock.

Temperaturen på vätskan ligger mellan 28-33 grader beroende på load.

Cpu temp ca; 57 grader under load

Gpu temp ca 60grader under load.

Dock såg jag i icue ett andra värde på gpu temp som under spel går upp mot 100 grader och att cpu package tempen gick upp mot 80 gr

Iom att jag spelar i fullskärm så har jag inte sett det här innan utan jag såg det när jag delade skärmen och kunde följa temperaturen irl sas.

Gpu = RTX 3070 FE.

Cpu = 5900X.

Det " lustiga" är att kärnorna håller en jämn låg temp men package värdet stiger fort.

Dåligt monterade block?