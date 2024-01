debian 12 - hur modifierar man datumformatet i ”kalendern” i gnome?

alexl@PD70PNP:~$ locale LANG=en_US.UTF-8 LANGUAGE=en_US:en LC_CTYPE="en_US.UTF-8" LC_NUMERIC=sv_SE.UTF-8 LC_TIME=sv_SE.UTF-8 LC_COLLATE="en_US.UTF-8" LC_MONETARY=sv_SE.UTF-8 LC_MESSAGES="en_US.UTF-8" LC_PAPER=sv_SE.UTF-8 LC_NAME="en_US.UTF-8" LC_ADDRESS="en_US.UTF-8" LC_TELEPHONE="en_US.UTF-8" LC_MEASUREMENT=sv_SE.UTF-8 LC_IDENTIFICATION="en_US.UTF-8" LC_ALL= alexl@PD70PNP:~$ cat /usr/share/i18n/locales/sv_SE comment_char % escape_char / % This file is part of the GNU C Library and contains locale data. % The Free Software Foundation does not claim any copyright interest % in the locale data contained in this file. The foregoing does not % affect the license of the GNU C Library as a whole. It does not % exempt you from the conditions of the license if your use would % otherwise be governed by that license. % Swedish language locale for Sweden % Source: RAP % Address: Sankt Jo//rgens Alle 8 % DK-1615 Ko//benhavn V, Danmark % Contact: Keld Simonsen % Email: Keld.Simonsen@dkuug.dk % Tel: +45 - 31226543 % Fax: +45 - 33256543 % Language: sv % Territory: SE % Revision: 4.4 % Date: 1997-03-18 % Application: general % Users: general % This is a 4 step version. % The Swedish Technical Standard % TN34:1 requires 7 steps, of which the % step 3 handling numerics cannot be % dealt with correctly with current % POSIX specifications. LC_IDENTIFICATION title "Swedish locale for Sweden" source "RAP" address "Sankt J<U00F8>rgens Alle 8, DK-1615 K<U00F8>benhavn V, Danmark" contact "" email "bug-glibc-locales@gnu.org" tel "" fax "" language "Swedish" territory "Sweden" revision "1.0" date "2000-06-29" category "i18n:2012";LC_IDENTIFICATION category "i18n:2012";LC_CTYPE category "i18n:2012";LC_COLLATE category "i18n:2012";LC_TIME category "i18n:2012";LC_NUMERIC category "i18n:2012";LC_MONETARY category "i18n:2012";LC_MESSAGES category "i18n:2012";LC_PAPER category "i18n:2012";LC_NAME category "i18n:2012";LC_ADDRESS category "i18n:2012";LC_TELEPHONE category "i18n:2012";LC_MEASUREMENT END LC_IDENTIFICATION LC_COLLATE copy "iso14651_t1" % CLDR collation rules for Swedish: % (https://github.com/unicode-org/cldr/blob/master/common/collat...) % % We use the new "reformed" rules from the 13th edition of Svenska Akademiens % ordlista where 'W' is considered a distinct character sorting after 'V'. % This matches CLDR 1.5.0 released in 2007. % % <defaultCollation>reformed</defaultCollation> % <collation type="reformed"> % <cr><![CDATA[ % &D<<đ<<<Đ<<ð<<<Ð % &t<<<þ/h % &T<<<Þ/H % &Y<<ü<<<Ü<<ű<<<Ű % &[before 1]ǀ<å<<<Å<ä<<<Ä<<æ<<<Æ<<ę<<<Ę<ö<<<Ö<<ø<<<Ø<<ő<<<Ő<<œ<<<Œ<<ô<<<Ô % ]]></cr> % </collation> % % And CLDR also lists the following index characters: % (https://github.com/unicode-org/cldr/blob/master/common/main/s...) % % <exemplarCharacters type="index">[A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö]</exemplarCharacters> % % The following rules implement the same order for glibc. collating-symbol <aring> collating-symbol <a-diaresis> collating-symbol <o-diaresis> % &[before 1]ǀ<å<<<Å<ä<<<Ä<<æ<<<Æ<<ę<<<Ę<ö<<<Ö<<ø<<<Ø<<ő<<<Ő<<œ<<<Œ<<ô<<<Ô reorder-after <AFTER-Z> <a-ring> <a-diaresis> <o-diaresis> % &D<<đ<<<Đ<<ð<<<Ð <U0110> <S0064>;"<BASE><BARRE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Đ <U0111> <S0064>;"<BASE><BARRE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % đ <U00D0> <S0064>;"<BASE><VRNT1>";"<COMPATCAP><COMPAT>";IGNORE % Ð <U00F0> <S0064>;"<BASE><VRNT1>";"<COMPAT><COMPAT>";IGNORE % ð % &T<<<Þ/H % &t<<<þ/h <U00DE> "<S0074><S0068>";"<BASE><BASE>";"<COMPATCAP><COMPATCAP>";IGNORE % Þ <U00FE> "<S0074><S0068>";"<BASE><BASE>";"<COMPAT><COMPAT>";IGNORE % þ % &Y<<ü<<<Ü<<ű<<<Ű <U00DC> <S0079>;"<BASE><TREMA>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ü <U00FC> <S0079>;"<BASE><TREMA>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ü <U0170> <S0079>;"<BASE><2AIGU>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ű <U0171> <S0079>;"<BASE><2AIGU>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ű % &[before 1]ǀ<å<<<Å<ä<<<Ä<<æ<<<Æ<<ę<<<Ę<ö<<<Ö<<ø<<<Ø<<ő<<<Ő<<œ<<<Œ<<ô<<<Ô <U00C5> <a-ring>;"<BASE><BASE>";"<COMPATCAP><COMPATCAP>";IGNORE % Å <U00E5> <a-ring>;"<BASE><BASE>";"<COMPAT><COMPAT>";IGNORE % å <U00C4> <a-diaresis>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ä <U00E4> <a-diaresis>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ä <U00C6> <a-diaresis>;"<BASE><VRNT1>";"<COMPATCAP><COMPATCAP>";IGNORE % Æ <U00E6> <a-diaresis>;"<BASE><VRNT1>";"<COMPAT><COMPAT>";IGNORE % æ <U0118> <a-diaresis>;"<BASE><VRNT2>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ę <U0119> <a-diaresis>;"<BASE><VRNT2>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ę <U00D6> <o-diaresis>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ö <U00F6> <o-diaresis>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ö <U00D8> <o-diaresis>;"<BASE><VRNT1>";"<COMPATCAP><COMPATCAP>";IGNORE % Ø <U00F8> <o-diaresis>;"<BASE><VRNT1>";"<COMPAT><COMPAT>";IGNORE % ø <U0150> <o-diaresis>;"<BASE><VRNT2>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ő <U0151> <o-diaresis>;"<BASE><VRNT2>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ő <U0152> <o-diaresis>;"<BASE><VRNT3>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Œ <U0153> <o-diaresis>;"<BASE><VRNT3>";"<MIN><MIN>";IGNORE % œ <U00D4> <o-diaresis>;"<BASE><VRNT4>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ô <U00F4> <o-diaresis>;"<BASE><VRNT4>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ô reorder-end END LC_COLLATE LC_CTYPE copy "i18n" translit_start include "translit_combining";"" % LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS -> "AE" <U00C4> "<U0041><U0308>";"<U0041><U0045>" % LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE -> "AA" <U00C5> "<U0041><U030A>";"<U0041><U0041>" % LATIN CAPITAL LETTER AE -> "AE" <U00C6> "<U0041><U0045>" % LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS -> "OE" <U00D6> "<U004F><U0308>";"<U004F><U0045>" % LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE -> "OE" <U00D8> "<U004F><U0338>";"<U004F><U0045>" % LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS -> "ae" <U00E4> "<U0061><U0308>";"<U0061><U0065>" % LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE -> "aa" <U00E5> "<U0061><U030A>";"<U0061><U0061>" % LATIN SMALL LETTER AE -> "ae" <U00E6> "<U0061><U0065>" % LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS -> "oe" <U00F6> "<U006F><U0308>";"<U006F><U0065>" % LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE -> "oe" <U00F8> "<U006F><U0338>";"<U006F><U0065>" translit_end END LC_CTYPE LC_MONETARY int_curr_symbol "SEK " currency_symbol "kr" mon_decimal_point "," mon_thousands_sep "<U202F>" mon_grouping 3;3 positive_sign "" negative_sign "-" int_frac_digits 2 frac_digits 2 p_cs_precedes 0 p_sep_by_space 1 n_cs_precedes 0 n_sep_by_space 1 p_sign_posn 1 n_sign_posn 1 END LC_MONETARY LC_NUMERIC %decimal_point "," decimal_point "." thousands_sep "<U202F>" grouping 3;3 END LC_NUMERIC LC_TIME %abday "s<U00F6>n";"m<U00E5>n";/ % "tis";"ons";/ % "tor";"fre";/ % "l<U00F6>r" %day "s<U00F6>ndag";/ % "m<U00E5>ndag";/ % "tisdag";/ % "onsdag";/ % "torsdag";/ % "fredag";/ % "l<U00F6>rdag" %abmon "jan";"feb";/ % "mar";"apr";/ % "maj";"jun";/ % "jul";"aug";/ % "sep";"okt";/ % "nov";"dec" %mon "januari";/ % "februari";/ % "mars";/ % "april";/ % "maj";/ % "juni";/ % "juli";/ % "augusti";/ % "september";/ % "oktober";/ % "november";/ % "december" abday "Sun";/ "Mon";/ "Tue";/ "Wed";/ "Thu";/ "Fri";/ "Sat" day "Sunday";/ "Monday";/ "Tuesday";/ "Wednesday";/ "Thursday";/ "Friday";/ "Saturday" abmon "Jan";/ "Feb";/ "Mar";/ "Apr";/ "May";/ "Jun";/ "Jul";/ "Aug";/ "Sep";/ "Oct";/ "Nov";/ "Dec" mon "January";/ "February";/ "March";/ "April";/ "May";/ "June";/ "July";/ "August";/ "September";/ "October";/ "November";/ "December" %d_t_fmt "%a %e %b %Y %H:%M:%S" %date_fmt "%a %e %b %Y %H:%M:%S %Z" %d_fmt "%Y-%m-%d" %t_fmt "%H:%M:%S" d_t_fmt "%x %X %Z" date_fmt "%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z" d_fmt "%Y-%m-%d" t_fmt "%H:%M:%S" am_pm "";"" t_fmt_ampm "" week 7;19971130;4 first_weekday 2 END LC_TIME LC_MESSAGES yesexpr "^[+1jJyY]" noexpr "^[-0nN]" yesstr "ja" nostr "nej" END LC_MESSAGES LC_PAPER copy "i18n" END LC_PAPER LC_TELEPHONE tel_int_fmt "+%c-%a-%l" tel_dom_fmt "0%a-%l" int_select "00" int_prefix "46" END LC_TELEPHONE LC_MEASUREMENT copy "i18n" END LC_MEASUREMENT LC_NAME name_fmt "%d%t%g%t%m%t%f" END LC_NAME LC_ADDRESS postal_fmt "%f%N%a%N%d%N%b%N%s %h %e %r%N%z %T%N%c%N" country_name "Sverige" country_ab2 "SE" country_ab3 "SWE" country_num 752 country_car "S" lang_name "svenska" lang_ab "sv" lang_term "swe" lang_lib "swe" END LC_ADDRESS