Söker minnen som fungerar ihop med Fastlane Z3. Tänkte kolla om någon har sådana minnen liggandes innan jag börjar fundera på att importera från utlandet.

30 pin SIMM sockets accept 64 or 256 MB 60-100 ns RAM

supports only 1 or 4 MB SIMMs

accepts SIMMs in groups of four of the same size

Ej dubbelsidiga. Tänker mig åtminstone 4x4 MB.

Läs hela annonsen här