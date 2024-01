Steelseries Aerox 9, i princip ny

Säljer en Aerox 9 mus, en MMO mus passar mig inte längre visar det sig.

Köpt via Amazon för mindre än två veckor sedan, musen är i princip som ny då den används ganska lite sedan dess.

Original kartong finns kvar, medföljer gör mus, dongle, USB C <> USB C adapter, samt en USB C <> USB A kabel. Det som syns på bilderna är det som följer med

I priset ingår frakt via PostNord, Swish som betalning.

550kr eller bud

