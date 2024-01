Har jag fått luftrenare på bakfoten?

Min lägenhet blir dammig riktigt snabbt, och trots regelbunden städning så kommer allt damm bara tillbaka efter ca 2-3 dagar... Jag har försökt med nästan allt, tills att jag hörde talas om luftrenare i min jakt på städtips. När jag gjorde lite efterforskning på just luftrenare så verkade de som att de kanske skulle kunna vara svaret på mitt dammproblem! Så på Black Friday slog jag till på en Philips 800 Series.

Jag ställde in den i mitt sovrum där jag har speldatorn(som också var rejält dammig efter bara 3 månaders användning). Men 2-3 dagar efter installation som var direkt efter en storstädning så fick jag samma resultat som innan. Kanske t.om värre? Jag var beredd på att den kanske inte skulle hjälpa lika mycket som folk online hade påstått, men det här var under alla förväntningar. Jag har dubbelkollat och den är rätt uppsatt, d.vs inget filter som fortfarande ligger i sin plast. Jag har rengjort filtret två gånger nu, och det är inte i närheten av lika mycket damm där som i resten av rummet. Bildas t.om ett litet lager på LED-knappen... Rummet är på ~16m² och den påstås vara effektiv up till 48m².

Har jag fått det här med luftrenare helt på bakfoten? Eller städar jag "fel"?