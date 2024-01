Blanda ramkapacitet

Skrivet av varget: Ja, lite. 8+8GB kommer gå i dual channel men inte de sista 8GB. Om det spelar nån roll beror på vad du gör. Gå till inlägget

Alright, tänkte lite att det var så det fungerade. Men om bara de sista 8 inte går i dual, så känns det som att 16+8 i de flesta fall går lika snabbt som 8+8, med fördelen att det finns 8GB extra, men lite långsammare, kapacitet att ta av om/när det behövs.

Det är sällan (men det händer) jag behöver mer än 16GB, men som du beskriver det känns det inte riktigt som att det finns en downside med 24GB (men att 32GB då allt är i dual chan givetvis är ännu bättre).

I mitt fall behöver jag köpa en sticka till min nuvarande 8GB, och låter som att en 16GB är the way to go om jag inte vill byta hela kittet?