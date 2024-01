SFP för optiskfiber funderingar

Hej,

Jag har lite bryderi och funderingar ang optiskfiber och SFP-transceivers då jag inte har någon direkt erfarenhet av det. Jag har sedan några år optiskfiber indraget och har en 1Gbit SFP-transceiver ansluten direkt till min Unifi Edgerouter 6p. Det har fungerat klanderfritt.

Tanken är nu att jag skulle byta ut Edgeroutern mot en mini-PC med Opnsense och en Aruba switch. I mini-PCn har jag stoppat i ett 2-portars Intel X710-da2 nätverkskort. X710 är flashad för att stödja 3e parts SFP-transceivers. Det fungerar utmärkt med mina 10Gbit SFP+-transceivers jag har (Dell samt IBM) och Aruba-switchen. Så långt är allt gott.

Problemet är när jag stoppar i 1Gbit SFP-transceivern jag fick då de drog in fibern, inga LEDs lyser vare sig på X710 eller switchen. I Edgeroutern, som endast har en 1Gbit SFP-port, fungerar 1Gbit SFP-transceivern utan problem sen jag fick fibern indragen, dvs flera år.

Switchen verkar tro att det är en DAC, iaf står det SFP+DAC (eller om det var SFP-DAC) när jag listar portarna. Alla SFP+ portar jag har haft 1Gbit SFP-transceivern i har jag verifierat fungerar utan problem med mina 10Gbit SFP+-transceivers. Så problemet måste vara kombon 1Gbit SFP-transceiver och SFP+ portarna.

Jag har läst på Internet att en SFP-transceiver kan fungera i en SFP+ port, men inte säkert. Jag funderade lite på om det är själva SFP-transceivern som inte är kompatibel eller vad problemet är. Ytterliggare en skum detalj är när jag försöker få ut information om 1Gbit SFP-modulen i Edgeroutern, där den fungerar, så får jag som svar "Cannot get module EEPROM information: Operation not supported"

#> sudo ethtool --module-info eth5

Cannot get module EEPROM information: Operation not supported

Länk till den 1Gbit SFP-modul jag har - https://portal.prooptix.se/en/fiber-optical-transceivers/514-...

Som en, förhoppningsvis, enkel lösning på problemet beställde jag en uppgrading till 10Gbit. Då måste min Internetleverantör, i det här fallet Bahnhof, byta ut 1Gbit SFP-transceivern mot en 10Gbit SFP+-transceiver.

Tyvärr blev det inte riktigt så enkelt som jag hade hoppats på. Bahnhof har skickat ut en SFP+-transceiver och sagt de har gjort ändringen på deras sida så det ska fungera. Efter en hel del testande fram och tillbaka, då jag inte får någon länk, så upptäckte jag att 10Gbit SFP+-transceivern signalerar på andra våglängder mot 1Gbit SFP-transceivern. I och med att jag fortsatt kommer ut på Internet med 1Gbit SFP-transceivern så betyder det ingen har bytt ut SFP-transceivern på andra sidan.

Då jag egentligen inte känner jag behöver 10Gbit Internet så funderar jag återigen på varför 1Gbit SFP-transceivern inte fungerar i vare sig Intel X710 eller Aruba switchen.

Som en andra möjlig lösning, har jag tittat lite på denna SFP-transceiver på Amazon - https://www.amazon.se/DIGITUS-Gigabit-SFP-modul-HP-kompatibel....

Digitus länkar till assmann.shop (inget NSFW som man kanske kan tro) och deras katalog. Här är direktlänken till SFP-transceivern - https://de.assmann.shop/en/Active-Network-Components/SFP-Tech....

Det står att den är kompatibel med HP Aruba och kanske fungerar den då med Intel X710 också. Kanske?

Frågan jag har är, är det någon här som vet varför den 1Gbit SFP-transceivern jag har endast fungerar i min Edgerouter?

Är det så förargligt att den 1Gbit SFP-transceivern jag har är en för enkel / billig SFP-transceiver som skapar problemet? Eller är det något fel på den men att den ändå fungera i Edgeroutern?

Om den är för enkel / billig kanske det inte blir bättre med Digitus SFP-transceivern?