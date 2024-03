Frågor kring att använda No Copyright Musik - Royaltyfree Musik - Covers i videos för Youtube, Tiktok etc.

Jag lirar en del Battlefield 4.

Jag sparar en del "repriser" om det är något jag vill spara och göra videor för Youtube och/eller Tiktok.

Och till dessa videor har jag musik. Jag har använt mycket "vanlig" musik, alltså musik med copyright.

Jag nämner alltid vilken artist och låt jag använder i beskrivningen, men ibland så händer det att videon inaktiveras eller att ljudet stängs av.

På TikTok så har jag begränsat längden på mina videos till max 59 sekunder (för att undvika att videon inaktiveras eller att ljudet tas bort) och laddat upp "fullversionen" (som är hela låtens längd) på Youtube där ljudet oftast inte inaktiveras.

Men nu efter årsskiftet så har jag fått några videos på TikTok som är under 59 sekunder långa tystade pga copyright.

Så jag funderar väldigt starkt på att använda mig av "No Copyright Musik" och/eller "Royaltyfree Musik".

Men jag förstår inte riktigt vad skillnaden är mellan No Copyright Musik och Royaltyfree Musik.

- Är det någon som kan förklara för mig vad skillnaden mellan "No Copyright Musik" och "Royaltyfree Musik" är.

Jag har läst att jag kan behöva betala lite för att använda musiken vilket jag inte har något emot egentligen.

Men då jag själv inte tjänar pengar på materialet jag skapar så föredrar jag gärna att få använda musiken gratis mot att jag skriver vad artisten heter, vad låten heter och vart man kan hitta musiken i beskrivningen och/eller i videon.

Jag tjänar inga pengar på mina videos varken på Youtube eller på TikTok (där jag laddar upp dom).

Jag kommer troligtvis aldrig att komma upp i tillräckligt många följare och/eller tillräckligt många visningar för att få in några pengar över huvud taget. Så jag förväntar mig inte att detta skall ske. Jag gör detta för att jag tycker det är roligt samtidigt jag får lära mig ett och annat om videoredigering

Men jag vill ställa frågan endå.

- Har det någon betydelse om jag tjänar pengar på det material jag gör och laddar upp?

- Får jag använda samma låt på både Youtube, Tiktok och andra platformar eller är det olika?

- Jag läste på https://lickd.co/pricing att det finns prenumerationstjänst som kostar varje månad. Om jag inte längre vill prenumerera och har använt musik från denna sida i mina videos, måste jag ta bort dom från plattformen där dom ligger?

Jag har folk som jag är bekanta med på ett eller annat sätt som skapar musik. Och jag har frågat en av dom ifall jag får använda deras musik i mitt material vilket är helt okej om jag skriver vilka dom är och vart tittarna kan hitta deras musik.

Och skulle vara en bra lösning för mig om det finns en sådan lösning att artisten tjänar lite pengar på mitt material om jag får använda musiken gratis.

Det kommer säkert att dyka upp fler frågor men dessa ställer jag när jag kommer på dom.

Tacksam för hjälp