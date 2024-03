Moderkort och prisvärda grafikkort

Lite av en lång historia så jag sammanfattar först om man inte vill läsa en halv roman:

Jag söker tips på moderkort till en AMD Ryzen 5 3600 3,6GHz och tips på billigaste bästa grafikkortet till bygget med den processor.

Jag undrar också vad jag ska tänka på om jag skulle köpa ett lite värre grafikkort när det gäller moderkort.

Men för att ge lite kontext:

Jag är egentligen värsta spelnörden och har samtliga aktuella konsoler men egentligen inte tid att spela på någon av dem. Jag har en gammal pc med ett gtx 970 grafikkort som jag använder ifall det är något indiespel som jag måste spela och bara kommer på pc. Och spelar mycket på emulatorer eftersom jag är gammal och allt var bättre förr.

Just nu använder jag den också lite för enkel filmredigering och möten på jobbet och den är seg som fn.

Jag fick ett grafikkort (Gtx 1060) och jag skojade lite halvt på skämt halvt på allvar att jag skulle kunna bygga ihop en skitbillig dator genom att utnyttja typ kuponger och prisjakt.

Jag köpte minne:

Corsair Vengeance LPX Black 32GB (2x16GB)

Och en processor:

AMD Ryzen 5 3600 3,6GHz

Och en ssd hårddisk : Crucial P3 1TB M.2 PCIe Gen 3 NVMe SSD.

Jag håller budgeten hyfsat men jag är lite osäker på vad för sorts moderkort jag ska köpa?

Och jag fattar egentligen inte vad kopplingarna på ssd korten heter?

Alltså ska ssd disken in i en SATA-port? Vad heter den porten annars?

Jag är medveten om att jag är lite dum i huvudet som börjat bygga en dator baserat på att jag fått ett gratis grafikkort men nu börjar jag sitta och kolla billiga grafikkort på nätet. Delarna har varit jättebilliga. Jag tror jag är under 2000 nu med egentligen bara moderkortet kvar att köpa för att den ska gå igång(?)

Jag är ju snål som fan men man blir ju ändå lite sugen på att göra datorn så bra som möjligt. Desperat börjar min hjärna leta anledningar att handla. Jag spelar ganska mycket med emulatorer, undra om inte ssx 3 skulle vara roligare i 4k? Det börjar komma pc versionern baserade på decompilations (Jak and Daxer, ocarina of time etc) och då kanske man vill spela och pyssla med moddar. Jag är lite sugen på att spela om exempelvis red dead redemtion 2 men konsolversionerna är låsta till 30 fps.

Jag hittade det här som fyndvara på webhallen:

Palit GeForce RTX 3050 StormX 6GB GDDR6

Just nu 2099 kr.

Är det en lämplig nivå?

Jag har dock ingen aning om vad som blir "flaskhalsen" eller vad som är bra/prisvärt. Om jag måste tänka på något speciellt kring moderkortet och kanske strömförsörjning och kylning?