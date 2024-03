Någon som vet hur man får bort den jobbiga rutan för ljudöversikten för alla program i Windows när man höjer och sänker ljudet?

Skrivet av Cr4zyt0e: Tack det funkade. Vet du vad inställningen heter i Chrome? Gå till inlägget

Så här verkar andra ha fixat det:

"1. Open Google Chrome.

2. Copy and paste the link below into the address bar of Chrome, and press Enter.

chrome://flags/#hardware-media-key-handling

3. Select Disabled in the Hardware Media Key Handling flag drop down menu.

4. Click/tap on the RELAUNCH NOW button at the bottom to apply."