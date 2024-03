Krönika: En AI-skeptikers bekännelser

Sedan det sena 90-talet har jag varit djupt engagerad i datorteknik, genomlevt internetrevolutionen, en epok då vi gick från BBS till webbsidor och IRC, vilket i retrospekt var en betydande händelse.

Intresset för kryptovalutor har främst varit drivet av möjligheten att få en återbäring på de dyra grafikkort jag investerat i. Tekniken är cool, men det är typ det.

Ingenting av detta kan jämföras med den nuvarande utvecklingen inom AI. Som någon som använt AI i mina dagliga projekt under ett tag nu, blir jag lite fundersam på de som skriver den här typen av artiklar. Vad är det som ni inte ser? Ja, alla är vi ju olika. Hursomhelst, som utvecklare finner jag det oerhört värdefullt att använda AI som ett verktyg i mitt dagliga arbete; det gör att allt går mycket snabbare. Skönt att ha en Einstein som bollplank. Man kan kan enkelt ta sig an nya utmaningar utan att behöva gå in på djupet och lära sig alla detaljer själv. Men, för de som ännu inte förstår dess användningsområden, tro mig, det kommer inte dröja länge innan ni gör det. Anpassningen för dem som inte är lika teknikintresserade som jag kommer förmodligen ta lite mer tid.