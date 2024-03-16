Logitech G560 RGB - högtalare och baslåda med LED-belysning

Alumax
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Louqe Ghost S1 Ash - Ryzen 5 3600X [Alpenföhn Black Ridge] - EVGA 1080ti SC2 - Corsair LPX 3200 Mhz - MSI B450i Gaming Plus AC Wifi - Corsair SFX 750 Platinum
Har gått över helt till hörlurar nu så jag säljer iväg mitt G560.
Det är denna:
https://www.inet.se/produkt/6608314/logitech-g560-rgb
Budgivning börjar på 500. Låter denna ligga ett tag. Släpper den när marknaden har gett sin fingervisning om var priset bör ligga.
Säljer till vem jag vill eller inte alls. You know the drill.
Hämtas i Hisings Backa.
Louqe Ghost S1 Ash - Ryzen 5 3600X [Alpenföhn Black Ridge] - EVGA 1080ti SC2 - Corsair LPX 3200 Mhz - MSI B450i Gaming Plus AC Wifi - Corsair SFX 750 Platinum
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