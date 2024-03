Problem med dator

Tjenare

Jag håller på att bli helt tokig.

har ett system som helt ballar ur

Rog Strix B650E-F GAMING WIFI

AMD Ryzen 7 7800x3d

XFX Radeon RX 6950 XT Speedster MERC 319

Corsair 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 Vengeance

Helt plötsligt fick problem att QLED för DRAM började lysa Orange.

Testade att sätta om minnerna (andra slots, bara ett minne osv), testade andra minnen, remounta CPUn, sant annan CPU

Men problemet kvarstår.

Vände mig till Komplett angående reklamation av Moderkortet. Det skickades iväg till Kompletts support som testade moderkortet i 2 veckor. Kom fram till att de var trasigt och jag fick en ny produkt. (samma moderkort fast nytt)

Nu har jag satt ihop alla delar igen och precis samma problem kvarstår.

Gör om alla stegen som tidigare. Samma problem.

Jag har kollat efter skador på CPU, skadade pins på moderkorten, men inget, allt ser helt nytt ut.

Vad mer kan jag testa eller kolla efter?

Jag följde steg för steg denna:

https://www.asus.com/support/faq/1042678/##3

B. DRAM LED light is always ON after power on(indicates no Memory or Memory faulty)

Hjälp uppskattas extremt.