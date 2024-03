@shugge Sedär, ibland ser man inte allt, var tillomed inne på sidan för moderkortet men missade helt att nuvarande BIOS-version var listad i bilden.

@supra_jonny

Noterade dock att det står följande på version 3404 som är versionen innan den senaste:

2. Update AMD 5000/3000 Series CPU fTPM version, please back up Bitlocker recovery key before updating this version BIOS

gissar att detta även påverkar de senare versionerna av BIOS om man uppdaterar till en nyare än 3404.

Misstänker att det kan bli knas med Windows om man har bitlocker aktiverat och inte tillgång till nyckeln om något ändras.

Slänger in länkar med information från microsoft relevant till bitlockernyckeln.

https://support.microsoft.com/sv-se/windows/hitta-din-bitlock...

https://support.microsoft.com/sv-se/windows/s%C3%A4kerhetskop...

Edit:

Ska tillägga att det är inte säkert att programmet kommer visa rätt spänningsvärden även efter en BIOS-uppdatering, men det kan vara orsaken till att de visar så fel.