Ny Skärm / Fixa gamla

Jag har fått Problemet med skärmen jag har nu aoc C32G1 32 144hz att jag har några mörka transperant linjer verticalt över skärmen, dom är inget men direkt märker då det är ljus bakgrund eller då det är ljust i spel etc, men då man kommer till mörkare moment så står dom åt direkt. och stör mig rejält. Dom sticker ut väldigt mkt mer med Freesync igång, och mindre utan. Jag har prövat det mesta. rensa drivrutiner för GPU och för skärmen, stänga av freesync som sagt och andra grejer som man kan välja i AMD software.

provade att köra på flickvännens skärm och hon har inga linjer inte ens med min skärms kabel, och sätter jag in min skärm i hennes dator så har skärmen fortfarande sina linjer.

om någon har fler tips på hur man ska fixa detta så provar jag gärna. (ingen garanti kvar tyvärr)

SÅ annars än det så vill jag gärna ha några rekommendationer på skärm/skärmar jag kan inget om dom så kan säga vad jag spelar i gues så kanske ni har ett hum vad som kan funka.

Elden Ring

Baldurs gate 3

Call of Duty

Dragons Dogma 2 (då det släpps)

Path of Exile

Last Epoch

de är spelen jag kör just nu iaf.

vad jag har för Budget är 3000-4000, är rätt van vid 32" nu men kan ju tänka mig 27", ju högre HZ desto bättre i gues? har även kört med Curved i 4 år nu så kan man hitta nån sån så skulle det vara skönt men inget måste i wont die without it.