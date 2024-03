Hjälp datorn för stor i ett begränsat utrymme?

Skrivet av Fatking: Mitt krav på chassi är att det ska vara vitt och att det ryms i utrymmet, har du några bättre förslag tar jag gärna emot dom 👍 Gå till inlägget

För priset är det okej. (om du köpte nu på rea)

Är underdelen ventilerad? Där den står? Isåfall kanske omvänt flöde fungerar så du suget luft under och ut i fronten... Gör hål under i bänken så svalare (förhoppningsvis) luft kan komma in i utrymmet

Kör du amd och en nvidia gpu så borde du klara dig okej så blir effekten 200 - 300W (om du håller dig runt 4070 klassen med 7800x3d)

Kör du Intel med amd gpu så finns risken att du ligger mot 500W istället