Hjälp med datorbygge för content creation.

Hej,

Söker nu hjälp av pålästa Forum-deltagare som har en minut över att se över samt kommentera min tilltänkta dator då jag själv senaste 15åren tappat intresset för att hålla mig uppdaterad kring hårdvaran.

Datorn ska användas till Photoshop, Lightroom och Premiere Pro för foto och film för att skapa content till Instagram, YouTube etc semi-professionelt inom sportfisket.

Budget är max 26.000:- ex moms.

Det jag behöver hjälp med är att kolla om mina valda komponenter lirar bra ihop och jag inte har en flaskhals nånstans.

Om någon kan rekommendera en annan skärm som är wide-screen, flat (inte curved), minst 32" IPS panel med hyfsat nära true color till bättre pris så tar jag tacksamt emot tips.

Datorn ska inhandlas hos Inet och ska låta dom sätta ihop den

Asus Prime Z790-A Wifi

Samsung 980 Pro M.2 NVMe SSD 2TB

Corsair 32gb (2*16gb) DDR5 5600MHz CL36 Vengeance

Intel Core i7 13700k

Deepcool AK400 Zero Dark Plus

Gigabyte GeForce RTX 3060 12gb Windforce 2X OC 2.0

Seasonic Focus GX 650

Be quiet! Pure Base 500 DX Svart

BenQ 34 PD3420Q IPS USB-C

Windows 11 Home

Väldigt tacksam om någon kan ge lite feedback 🙏