Billig hårdvara för Geforce Now till TV inkl. VRR

God afton!

TL;DR: Är det vettigt att använda gammal hårdvara och stoppa in ett GTX 1650 för att streama Geforce Now till en TV med VRR i 1440p120 och 4K120?

Jag har tidigare använt Geforce Now och spelat Warframe i 120fps och var väldigt nöjd när jag jämförde med att spela det i 120fps native. Normalt sett spelar jag på PS5 och har en Mac Mini för resten.

Nu när Nvidia har VRR tillgängligt för Geforce Now så går jag och funderar på om jag skulle skaffa mig ett grafikkort till gammal hårdvara och ansluta till TVn för att spela vissa exklusiva PC-spel som inte fungerar på Mac Mini samt enstaka multiplatformspel som körs i 30fps på PS5.

På rak arm tänker jag mig spel som t.ex. Starfield och Dragons Dogma 2 (även om det sistnämnda inte lär släppas på Geforce Now inom närmsta tiden) och kanske Pacific Drive som annars ofta går under 30fps på PS5.

Förhoppningen är att det inte ska bli allt för dyrt, så min första tanke är att använda lite gammal hårdvara och stoppa in ett billigt grafikkort. Att streama via Geforce Now är i sig inte speciellt krävande, men för att få VRR att fungera med Geforce Now så krävs GTX 16-serien eller senare.

Hårdvaran jag har sedan tidigare är något i stil med en i5-2600k, 8GB RAM och någon liten SSD med kanske ett Corsair CX550 eller CX650 tror jag. TVn jag tänker ansluta är en LG OLED CS.

Jag tänker mig att det borde räcka med ett GTX 1650? Det klarar 1440p120 utan problem men kan även köra 4K120 med chroma subsampling 4:2:0 och eftersom alla spel är gjorda med det i åtanke så känns det spontant som att det borde vara lugnt?

Eller vad säger ni? Missar jag något uppenbart?