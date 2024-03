Skrivet av Hygglo: Nu ligger datorn i kundvagnen!! En sista koll bara.

Hörde att boot tiden med amd och stora minnen inte är den bästa kombon.!?

Men jag vill ju gärna att datorn botar blixtsnabbt. Ja den ska ju även vara stabil vid gaming och inte låta allt för mycket heller. Synpunkter på den här mottages tacksamt. https://www.inet.se/datorbygge/b1502890/23-3https://cdn.inet.se/img/tiny/forum-divider.pnghttps://www.inet.se/datorbygge/bild/b1502890/23-3 Gå till inlägget

Någon särskilt anledning till 12 kärnors CPUn? För spel är 7800X3D generellt snabbare eftersom du har 8 kärnor som kan utnyttja 3D cachen och det kan aldrig bli schemaläggningsproblem att operativsystemet schemalägger viktiga trådar på "fel" kärnkluster (det utan cache).

Ett moderkort med i alla fall 650E chipset går för nästan samma summa (ex https://www.inet.se/produkt/1903880/asus-rog-strix-b650e-f-ga... ) så om du inte behöver någon särskilt feature på just kortet du valde skulle jag gå upp till 650E för Pci 5 på GPU och första m.2 platsen. Det gör ingen större skillnad just nu, men det man byter ut är ju ofta grafikkort och diskar så jag skulle säga det är värt 100kr extra om det gör skillnad om några år.