Uppgraderat grafikkort dålig prestanda

Hej!

Så jag tog beslutet att dra fram min gamla stationära dator igen med följande specs:

AMD Ryzen 7 2700

16GB RAM

Seasonic Focus GX 650W

Bestämde mig tillslut för ett Radeon RX 6750 XT men tycker inte jag får ut prestandan jag bör ha från det kortet.

Har inga nyare spel men testade Rome 2 Total War och då får jag ut ungefär 50-70 FPS under EXTREME inställningarna.

Testade samma spel på min laptop med följande specs:

AMD Ryzen 5 5600H

16 GB RAM

RTX 3050 Ti

Där ligger jag med samma inställningar på runt 70-90 FPS. Hur är detta ens möjligt?

Den stationära datorn har helt nyinstallerat Windows och Radeon drivrutiner.

I vilken ände börjar man för att ta reda på vad som kan vara fel? Jag tycker inte ens jag hör fläktarna på grafikkortet dra igång ordentligt under last. Kopplade från PSU med 8 pin kabeln som används innan och upptäckte att där är flera 8 pins på samma kabel så jag kopplade in en till från samma kabel, kan det göra någon skillnad att koppla från två platser på PSU med två separata kablar?

Tacksam för all hjälp!