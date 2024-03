Ljudsystem fungerar ej med Netflix/Youtube m.m

Skrivet av miniG123: Tjabba! Har kopplat in mitt gamla ljudsystem (5.1) i TVn med optisk ljudkabel, ställde in recievern som jag minns att man skulle och gick in i Spotify på TVn och allt fungerar jätte bra.....till problemet då. Så fort jag går in i annan app, Netflix, Youtube, HBO, Disney eller dylikt så ändrar recievern automatiskt ljudinställning från exempelvis PMII Movie till något som heter Bypass och då kommer de bara ljud ur centern, subben, höger samt vänster främre högtalarna, dom bakre högtalarna är helt döda. Varför gör den det när jag byter app i TVn från spotify? Mvh Gå till inlägget

Bättre info tack, typ TV å Reciever modell. Finns HDMI? Vilket Netflix/Disney plus abb har du? I en film med 5.1 ljud har man inte ljud hela tiden. Kör själv Netflix/Disney plus Premium (4K, Atmos ljud). Finns en ljudbugg på Netflix i infon. Ena dagen kan filmen/serien som visas ha Atmos ljud, nästa dag kan det vara 5.1 ljud. Alla filmer/serier på Netflix har inte Atmos/5.1 ljud. Jag får kolla vad som står i Displayen på hemmabio recievern vilket ljud det är, Atmos eller Multi in (kör Netflix/Disney plus apparna på en 4K Apple TV som är kopplad direkt till min hemmabio reciever). Kör HDMI anslutning. Youtube är bara stereo ljud.