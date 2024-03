DisplayPort-bandbredd och 2 x 144Hz 4K - workarounds?

Köpte nyligen en Asus PG43UQ för att ersätta min TV som ett komplement till min PG32UQ.

Båda skärmarna ska klara 4K 144Hz över DP 1.4 med 10 bitars färgdjup och HDR, men bandbredden begränsar naturligtvis detta när båda är igång samtidigt. Vad jag dock inte räknat med är att denna begränsning (98HZ och icke-HDR) kvarstår även när endast den ena skärmen är aktiv i Windows (läs: när display-inställningen är satt till antingen "PC screen only" eller "second screen only").

På grund av detta kör jag just nu PG43UQ över HDMI 2.0 istället för DisplayPort för att bibehålla mina 144Hz på PG32UQ, och får därför nöja mig med mesiga 60Hz i 4K vilket inte var tanken. Dessutom går jag miste om G-sync-funktionen över HDMI.

Finns det något sätt att komma runt detta i antingen Windows-inställningarna eller Nvidia Control Panel, eller är bandbredden alltid avhängig vad som rent fysiskt är inpluggat i DisplayPort-utgångarna? Vad jag är ute efter är alltså att få datorn att bara "se" en skärm åt gången, så att jag kan utnyttja dess fulla kapacitet.

Jag är inte supertaggad på att skaffa en switcher och ytterligare en kabel bara för detta ändamål då det känns som att det skulle kunna medföra vissa stabilitetsproblem, men skulle det kunna vara en lösning?

Grafikkortet är ett RTX 4090 så det bör inte vara någon flaskhals där.

(Jag har förstått att dessa skärmar ska vara utrustade med något som kallas DSC, display stream compression, men har inte riktigt fattat om det är relevant i det här sammanhanget eller om det är något som är påslaget automatiskt. Jag läser det som att skärmarna ska ge 144Hz 4K 10-bit HDR med DSC, och det gör de ju om man kör dem var för sig. Hittar i vart fall ingen inställning för det.)