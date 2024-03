Hur tänker sig medium (andevärlden) hur det fungerar?

Vet inte var jag ska lägga tråden. Vill inte lägga den i akademiska ämnen.

Ska börja med vad jag tror. När man dör så är det det. Med det sagt så hoppas jag på att det finns ett "liv" efter detta. Kommer visa sig när man dör.

Sen farsgubben gick bort, precis som när morsan gick bort 2006, så har jag kollat in klipp på tuben om medium. Mest för att finna någon form av tröst och hopp om att träffas igen efter detta jordelivet. Som sagt, blir en kollision då jag mest tror att det är som att släcka lampan när man dör. "Thats it" ungefär.

Men något jag funderar över är t.ex följande. Syrran min tror benhårt på andevärlden och livet efter döden. Hon har fått veta om sina tidigare liv osv.

Hon tror att när någon dör så står släkt och väntar på andra sidan och jag får inte ihop detta då hon samtidigt pratar om att man får ett annat liv på jorden senare.

Frågade henne om t.ex nu morsan som gick bort för 18 år sen är, låt oss säga, återfödd som en bonde i Australien. 17 år gammal nu bara för att säga en ålder. Hur kan hon då enligt hennes logik samtidigt vara i andevärlden och ta emot farsgubben när han nu gick bort. Efter en stunds tystnad så sa hon att hon faktiskt inte hade svar på det.

Såg en kille på tuben, medium, som förklarade hur andevärlden fungerar. Att när man går över så är släkt där och tar emot och att man får nya liv att leva. Går som sagt inte ihop i mitt huvud. Hur blir det längre fram för får man ett nytt liv så blir det ju nya relationer då. Glöms alt det gamla bort eller?

Någon som vet ur de tänkt sig att det fungerar för jag har då inte läst något "vettigt" som svar på den frågan.

Ja. Dum tråd och dumma tankar men är nyfiken på hur de tänkt sig som sagt..