Småbarnspappa utan större kunskap behöver råd.

Skrivet av Salte: Hej! Total amatör när det kommer till kolla på komponenter letar efter råd, och hur jag ska tänka angående nästa dator. Har egentligen inte särskilt höga krav. Spelar inget avancerat i dagsläget utan 99% är wow och som småbarnsförälder lär det stanna där ett tag. Förstår att i princip ALLT kommer slå nuvarande datorn som är en gammal trött färdigbyggd lenovo med 8gb ram(yikes), en i5-8400

och ett geforce gtx 1060. Har en relativt låg budget med ett tak på 15000.

Vill ha en dator som klarar av att spela wow utan några problem samtidigt som jag kan använda andra monitorn till diverse arbete/videor/program.

Inbyggt wifi är just nu ett krav då det ej finns möjlighet att borra genom golvet. Hoppas det finns någon därute som kan hjälpa mig fram i djungeln jag ej vandrat i på länge. Gå till inlägget

Som vanligt så kommer folk ge förlag på markant kraftigare datorer än vad du någonsin kommer behöva.

Det här är kraven och det enda du behöver bry dig om och ja det mesta kommer klara det. jag skulle nog därför råda dig att dämpa ditt bygge något prismässigt. Öppna sparkonton till ungarna och lägg resten där till framtiden som körkortet eller spar resten till ditt framtida datorköp om 4-5 år.

märk väl att rekommenderat ram är 8GB men 4 funkar, GFX 4 Gb men så lågt som 2 GB. Rekommenderar att hålla dig på 16 GB ram och säg ett 8 GB grafikkort . Det kommer hålla länge för dig med det krav du har.

Här är kravet så bedöm själv och egentligen så kan du klara dig med det du redan har ett tag till. Du kan verkligen fundera i lugn och ro

Here are the World of Warcraft System Requirements (Minimum)

CPU: Intel Core i5-760 or AMD FX-8100 or later

CPU SPEED: Info

RAM: 4 GB RAM (8GB for integrated graphics such as Intel HD Graphics)

VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 560 2GB or AMD Radeon HD 7850 2GB or Intel HD Graphics 530 (45W)

DEDICATED VIDEO RAM: 2 GB

PIXEL SHADER: 5.0

VERTEX SHADER: 5.0

OS: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64 bit

FREE DISK SPACE: 70 GB

World of Warcraft Recommended Requirements

CPU: Intel Core i7-4770 or AMD FX-8310 or later

CPU SPEED: Info

RAM: 8 GB

VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD Radeon R9 280 or later

DEDICATED VIDEO RAM: 4 GB

PIXEL SHADER: 5.1

VERTEX SHADER: 5.1

OS: Windows 10 64 bit

FREE DISK SPACE: 70 GB

Hm ja ska du köra jobb på andra skärmen samtidigt så sänker ju så klart vissa program mycket, teams själv är ju ett redigt sughål det är ju klart.

Hmmm.

Hur ser det ut om du gör en ctrl alt del hur mycket ram går åt i dag ? Det är ju svaret. kanske kan du avinstallera det du inte behöver och om du ställer in så att vissa program inte startar när datorn startas. det om något kommer rappa upp din dator rejält.

Eventuellt om du bara byter 16 GB ram och ett GTX1070-1080

Det kommer göra underverk. Det är ett alternativ.