Hjälp en nybörjare med luftflödet!

Såhär tänker jag. Du vill alltid ha positivt lufttryck i lådan hur du än gör med fläktarna. Positivt lufttryck får du genom att köra in mer luft i lådan än som hinner komma ut. Alltså att du vil ha mer fläktar som drar in luft än som drar ur luft. På så sätt slipper datorn få samma effekt som en dammsugare som är byggt på negativt luftryck/vakuum. Då kommer datorn försöka dra in damm i varenda vrå som finns på chassit. Så det är en bra grundregel att ha.

Vill du sätta in fläktar på varje plats i chassit så blir det väl 3 i fronten, 3 i toppen, och en bak. Står alla fläktar på samma inställning så kommer det naturligt bli ett något negativt luftryck i lådan. De som sitter i fronten drar in luft i lådan, och de i taket & baken drar ur. För att få positivt lufttryck behöver dom 3 fläktarna i fronten snurra fortare för att dra in mer luft än de andra 4a fläktarna drar ur. Så de andra 4 fläktarna i taket/baken ställer du på en lägre inställning. Det går ju bra att ha i princip samma in/ut-flöde med. Det du vill undvika är negativt lufttryck i alla fall.