Problem med FPS drops med ett begagnat RTX 2070 kort

Hejsan!

Bytte nyligen mitt gamla trogna GTX 970 till ett RTX 2070 (begagnad av en polare som aldrig hade problem med det själv, spelade dagligen utan något problem) och upplever extrema FPS drops oavsett vilket spel jag spelar, är allt från Fortnite, Apex Legends, Escape From Tarkov till spel som EA Sports PGA Tour, Tibia (som för övrigt en Nokia 3210 skulle kunnat köra) etc till den grad att det nästan är ospelbart.

Googlat runt somfan och verkar vara ett hyffsat vanligt problem med vissa kort och inte bara 2070 men inget av det jag hittade har funkat, snubblade först över en tråd där en kille precis som jag hade bytt från 970 till 2070 och upplevde exakt samma problem som mig, hans teori var att det var pga att han hade två skärmar med olika hz på sig, ena "main" skärmen med displayport på 144hz och en andraskärm med hdmi på 60hz testade lite olika försök på att fixa det som jag läste i den tråden samt kopplat ur andra skärmen bara för att se om problemen kvarstod vilket dom gjorde..

Hittade en annan tråd där man skulle ladda ner "nvidiaProfileInspector" och ändra en inställning från "single display performance mode" till "Multi display performance mode" vilket inte heller löste mina problem.

Ändrat så mycket inställningar i burken och testat senaste 24 timmarna att jag inte ens minns allt, stängt av diverse inställningar som Nvidia Sound Drivers, stängt av program som MSI Afterburner, iCue, Xbox appar som jag inte ens använder..

Bör tillägga att jag även testat med alla nya drivrutiner, uppdaterat BIOs samt formaterat datorn men ingenting fungrerar, kortet blir inte överdrivet varmt heller, ligger mellan 70-75~ grader vilket bör vara lugnt? Och jag är som ett Ica Jerry när det kommer till sånt här så jag undrar om nån vet vad det kan vara för fel? Gör en lista nedanför med allt i datorn om det har någon betydelse, börjar bli galen här så är tacksam för alla svar jag kan få!

- ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING

- MSI GeForce RTX 2070 Armor 8GB

- Intel Core i7 9700K 3.6 GHz 12MB

- Noctua NH-D15

- Corsair HX850 850W

- Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz CL15 Vengeance

- Samsung 970 EVO 1TB

- Random Gammal HDD 2TB

- Windows 10 Home

- Asus 27" LED G-Sync ROG SWIFT PG278Q

- BenQ XL2411T 24" / 1ms / HDMI, DVI / 144Hz

Testade MSI Overclocking Scanner och fick detta resultat, är ren kinesiska för mig men kanske säger nån något. (kan ingenting om clockning)

22:20:45 Connected to MSI Afterburner control interface v2.3

22:20:47 GPU1 : VEN_10DE&DEV_1F02&SUBSYS_37341462&REV_A1&BUS_2&DEV_0&FN_0

22:20:47 Start scanning, please wait a few minutes

22:47:02 Scan succeeded, average core overclock is 89MHz, memory overclock is 200MHz

22:47:02 Dominant limiter

22:47:02 Voltage

22:47:02 Results are considered unstable

22:47:03 Overclocked curve exported to MSI Afterburner

