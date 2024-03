Bytte grafikkort, helt svart nu, testat allt?

Hej! Sitter och är sjukt frustrerad. Köpte idag ett RTX 3080 som jag bytte i datorn från ett GTX 1080. Efter att jag nu bytt så får jag bara helt svart skärm. Detta även om jag sätter tillbaka mitt GTX 1080 eller om jag försöker köra utan grafikkort på moderkortet. Fattar inte vad som händer

Det jag testat är:

Koppla in nytt grafikkort med både displayport och hdmi

Kopplat tillbaka gamla grafikkortet med displayport och hdmi

Kopplat in bara dator utan grafikkort och kört på internt med displayport och hdmi

Testat 2 olika hdmi-kablar

Flyttat datorn från skärm till tv och gjort samma sak där ifall monitorn buggat ur

Testat att ta ut batteriet på moderkortet och hålla in power i 5 sekunder

Är det något jag missat i allt detta? Sjukt frustrerande att jag inte ens kan ha dator utan grafikkortet igång