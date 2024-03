Ingen TV-signal pga accesspunkt!

Hej!

Lägenheten jag bor i har på föreningens order en router i ett plåtskåp i ena hörnet av lägenheten. Denna router är sämst, att den står i plåtskåp hjälper såklart inte. Vi får dock inte byta router.

Vi har löst det som så att vi kopplat in en accesspunkt (Ubiquiti Unifi UAP-AC-Lite Roaming-accesspunkt AC1200 om det spelar någon roll) i vardagsrummet. Mediahubben som tidigare varit kopplad via kabel blev nu uppkopplad på det nya wifiet som accesspunkten skapade. Det nya wifiet funkar klockrent och ÄNTLIGEN har vi efter två år möjlighet att få internet i hela lägenheten. Woho!

Allt var frid och fröjd några timmar, tills vi upptäckte att vi inte längre kan kolla på TV (apparna via mediahubben funkar dock). Vi får felmeddelande att TV-ström saknas. Har såklart varit i kontakt med Ownit som är vår leverantör, men dom säger att dom inte kan hjälpa oss eftersom vi inte använder det vanliga wifiet (som är för dåligt, så det är inget alternativ) eller kabel. Vi har bara ett internet-uttag i vardagsrummet och den är nu mer alltså tagen av accesspunkten, så vi har inte heller möjlighet att koppla kabel till mediahubben.

Min tanke är att det är någon form av inställning på boxen som behöver göras för att det ska fungera med detta nya wifi-nätverk.

Är det någon vänlig själ som har erfarenhet och kanske rent av en lösning på detta?