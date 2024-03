CPU Uppgradering

Fördelen med AMD är ju att du får en väsentligt snabbare dator...

Du jämför inte riktigt äpplen med äpplen här. 12400F är en helt OK mellanklassare som nu är ett par generationer gammal. 5800X3D är fortfarande den tredje snabbaste processorn i Sweclockers speltester. Om du tycker att den är för dyr, är det bättre att backa ner ett snäpp till 5700X3D (2800 just nu) eller skippa 3D-cachen helt och sikta på en 5700X. Det är fortfarande snabbare än Intel-alternativet, och kostar mindre om man räknar in att du behöver ett nytt moderkort.

Är det inte så att du har problem med ditt nuvarande moderkort, har jag svårt att se att Intel kan erbjuda något som är prisvärt.