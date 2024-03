Single player vs multiplayer

Multiplayer är kul, om man har nån att spela med. Tyvärr har mina kompisar slutat spela sen flera år tillbaka och jag känner inte längre för att spela multiplayer själv så att säga, det var nytt och kul i början av seklet, men nu är det lite "been there done that". Det var mest FPS och lite WoW när vi höll på. Så singel player är vad jag satsar på nuförtiden, och det är minst lika kul när det är bra spel som Witcher 3, Baldurs Gate, Cyberpunk osv...

Det roliga med multiplayer är ju att man kan koordinera sig i fighterna och kommunikationen.