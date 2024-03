Pixel6a - har jobbiga timeouts vid USB-transfers mellan luren och WIndows10-datorn

Kör Freefilsync^ på min Win10-dator for att uppdatera musikfiler mellan en Linuxserver (SRV_LX) och min på Win10-maskinen USB-sladdinkopplade Pixel6A. Efter säg kanske 15-40 min (har ej timat detta) så försvinner uppkopplingen av sig självt och jag måste på luren under "Connected Devices" -> USB -> "USB Preferences" fingerklicka från "File transfer/Android Auto" till "No data transfer" vänta några sekunder och sedan fingerklicka åter "File transfer/Android Auto". Och då går allt igång igen på en gång.

FRÅGA: Finns det någon inställning att göra för denna USB timeout så man kan undvika denna kalabalik i fortsättningen?

EDIT: Kör Android 14 med senaste mars-uppdateringen

^) \\Srv_lx\3tb-b-temp_videos\Muz_new

ew <-> mtp:\Pixel 6a\Internal shared storage\Music